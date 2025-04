Rompipallone.it - Serie A, Retegui è il colpo di una big: con lui arriverebbe Gasperini

A sorpresa, il calciomercato inA passerebbe dal nome di Mateoper una big del calcio italiano.Lasciando così la Dea, diventata ormai una big sotto gestione, il futuro dell’italo-argentino potrebbe vedere per lui un grande salto in un club più titolato di quello degli orobici e che, nella prossima stagione, ha seria intenzione di competere per la lotta al titolo.La rivelazione arriva da La Gazzetta dello Sport dove, tra le colonne della rosea, hanno spiegato e svelato quello che è il progetto con i 150 milioni di euro stanziati per il mercato estivo. Maggiormente possibile, la realizzazione dell’affare, qualora dovesse arrivare Gian Pieroalla guida del club, dopo il suo addio già annunciato all’Atalanta. Calciomercato: in attacco è stato scelto, con luiIn attacco è stato scelto Mateoche, nel giro di due anni, può vedere quindi il suo salto prima dal Genoa all’Atalanta e come principale centravanti della Nazionale, assieme a Moise Kean, per poi salire in un altro club tra le top squadre storiche italiane.