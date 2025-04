Sport.quotidiano.net - United Riccione: Ultime Speranze per Evitare la Retrocessione in Eccellenza

Lovuole provare a giocarsi lepossibilità di agganciare i playout. Mancano tre partite, il Piacenza domani in casa, la Sammaurese fuori e infine il derby contro il San Marino al Nicoletti. Matematicamente lanon è ancora scritta, soprattutto perché la penultima giornata, quella contro la squadra di San Mauro Pascoli, rappresenta uno scontro diretto tra le due formazioni che viaggiano negli ultimi posti della classifica. Ma ora la testa è tutta proiettata all’impegno di domani contro il Piacenza, a metà classifica e a più dodici dai romagnoli. L’obiettivo è quello di racimolare quanti più punti possibili per allontanare lo spauracchio dell’e provare a riparare una stagione che fino a questo momento è stata deludente per il. Un anno caratterizzato da problemi fuori e dentro il campo, da quelli societari alla partenza dei giocatori che nella prima parte del campionato erano riusciti a portare la squadra a metà classifica.