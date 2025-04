Lapresse.it - Teramo, 48enne scomparso trovato morto in laghetto: 2 fermi per sospetto omicidio

È stato ripoco fa, in un’area di campagna, il corpo senza vita di Martino Caldarelli, 48 ennevenerdì pomeriggio da casa, residente con la madre nella frazione di San Pietro ad Isola del Gran Sasso (). L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate. I carabinieri del Comando provinciale dihanno individuato i presunti responsabili dell’del: si tratta di un uomo e una donna fermati poco fa.Da prime indiscrezioni, la vicenda apparirebbe molto complessa, gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Le indagini sono partite dopo il rinvenimento del corpo, in una zona di campagna di difficile accesso tra Sant’Omero e Nereto, nella val Vibrata, in undi Corropoli (). Sono tuttora in corso le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi contatti avuti dall’uomo che su un’auto Fiat Panda di colore rosso, di sua proprietà, 5 giorni fa si è allontanato da casa per andare in palestra e non ha fatto più ritorno.