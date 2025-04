Anteprima24.it - Una tranquilla Miwa fa tappa a Catanzaro nell’infrasettimanale

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento, dopo aver conquistato la matematica salvezza, dovrà affrontare altri due impegni, prima di chiudere ufficialmente la stagione 2024/25. Dopo l’infrasettimanale contro il Basket Academy, infatti, i sanniti ospiteranno Rende, nella giornata di domenica 27 aprile, chiudendo il campionato davanti ai propri tifosi. La prossima gara vedrà i Boars affrontare una squadra in piena lotta per il piazzamento in chiave playout, reduce da due vittorie consecutive. Nell’ultima giornata, infatti,ha avuto la meglio sul campo di Termoli, conquistando la vittoria grazie ad una super prestazione del lituano Tamulevicius, coadiuvato da Annese e Procopio. La, d’altro canto, è reduce dalla larga vittoria interna contro Barcellona, che ha consentito ai Boars di avvicinarsi alla salvezza, poi materializzatasi grazie alla sconfitta di Canosa.