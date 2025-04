Sport.quotidiano.net - Sassuolo: contratti in scadenza per Romagna, Obiang e Toljan

Non mancherà certo il tempo per parlarne, visto che alla fine della stagione mancano ancora 5 giornate e al ‘gong’ che farà scadere ipiù di due mesi, ma è il caso di cominciare a fare i conti, in casa neroverde, se non con prestiti e riscatti, con i giocatori che vanno a. Oltre a Consigli, la cui strada con ilsi è già di fatto divisa, le altre situazioni che Palmieri e Carnevali dovranno valutare riguardano Filippo(in foto terzo da sinistra), Pedro(secondo) e Jeremie(primo). Non proprio tre giocatori qualunque, visto il loro apporto in stagione e visto che parliamo di due ‘capitani’ (il centrocampista e il centrale) oltre che di uno dei neroverdi con maggiore anzianità di servizio, stanti le 167 presenze nelle ultime sei stagioni del laterale tedesco, arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate del 2019.