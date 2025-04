Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Celje: qualificazione vicina ma occhio a questo segno

è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Con il minimo sforzo giovedì scorso laha fatto ritorno dalla Slovenia con una vittoria che l’avalla terza semifinale consecutiva di Conference League. La squadra di Raffaele Palladino però non ha convinto appieno contro un avversario tutt’altro che irresistibile come il. Ed il fatto che il tecnico viola abbia deciso di schierare numerose seconde linee con il chiaro intento di far rifiatare i titolari non può essere una giustificazione. I toscani, infatti, pur vincendo 2-1 hanno sofferto più del previsto: oltre a tenere più tempo la palla nei piedi (54% contro 46%), gli sloveni si sono resi addirittura più pericolosi, tirando verso la porta più della(12 tiri totali contro 10) e spuntandola anche nel “duello” degli xG (1,48 contro l’1.