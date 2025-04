Lettera43.it - La mozione di Pd, M5s e Avs su Gaza: «È un crimine contro l’umanità»

Leggi su Lettera43.it

Il centrosinistra si ricompatta sulla guerra a. Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra hanno presentato unacongiunta per chiedere al governo italiano una presa di posizione nettale azioni del governo israeliano. Il testo, aperto all’adesione di tutte le forze politiche, contiene 11 impegni: dal riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina, allo stop delle autorizzazioni per la vendita di armi in vigore dal 7 ottobre, fino all’attuazione del mandato di arresto della Corte penale internazionaleBenjamin Netanyahu. «Unanecessaria per accendere un faro di attenzione su, ripiombata nel buio dell’indifferenza», ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein. «Nessuna e nessuno di noi è disposto a tacere davanti alle immagini che arrivano dalla Striscia».