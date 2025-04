Juventusnews24.com - Infortunio McKennie: lavoro personalizzato per il centrocampista, recupera in tempo per il Parma? Le sue condizioni

di Redazione JuventusNews24per ilinper il? Le suein vista della prossima sfidaLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui calciatori della rosa della Juventus che in questi giorni stanno lavorando a parte perre dai rispettivi problemi fisici.Tra questi c'è anche Weston, che come svelato da Juventusnews24 ha svolto un. Secondo quanto riparato dal quotidiano i prossimi allenamenti saranno decisivi, ma da Torino filtra ottimismo per il suo recupero per la sfida contro il.