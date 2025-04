Liberoquotidiano.it - "Trump mi ha scritto una lettera". Il no di Della Valle | Video

?Incontri ravvicinati con Donald. Non il presidente, ma il costruttore e imprenditore immobiliare nella sua primissima vita da businessman. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, c'è Diego, ad e azionista di maggioranza di marchi come Hogan e Tod's e nome di spicco anchefinanza italian con ruoli in Rcs e Mediobanca. "Lei l'ha conosciuto?", gli chiede il padrone di casa. E l'imprenditore fiorentino replica con un sorriso un po' imbarazzato. "mi scrisse unaquando ha costruito laTower, chiedendomi se volevo chiamare un appartamento. Ma credo che l'abbia mandato a migliaia di persone. Alla fine - puntualizza l'ex patronFiorentina - l'ho preso da un'altra parte, non si sa mai.". C'è quindi stato un altro contatto con l'attuale presidente americano: "Poi abbiamo fatto un viaggio in aereo, se non mi sbaglio un Tokyo-Hong Kong insieme, ognuno al posto suo, quindi 'buongiorno' e 'buona sera' quindi praticamente non ci conosciamo".