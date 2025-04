Thesocialpost.it - Sergio Mattarella, le condizioni del Capo dello Stato: ecco quando lo rivedremo

Il presidente della Repubblicaè attualmente ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove ha affrontato un intervento programmato per l’impianto di un pacemaker. Le suesono considerate buone e stabili, secondo quanto riferito dai medici che lo seguono. L’intervento, previsto da tempo, si è svolto regolarmente e senza complicazioni.Il pacemaker è un dispositivo elettronico impiantato per regolare il battito cardiaco in caso di bradicardia, ovvero un rallentamento eccessivo del cuore. In particolare, il dispositivo entra in funzioneil battito scende sotto una soglia critica – ad esempio 60 battiti al minuto – per evitare crisi o perdite di coscienza. L’apparecchio monitora costantemente l’attività elettrica del cuore ed è programmabile in base alle esigenze cliniche del paziente.