Ford Puma Gen E Electric la prova de Il Fatto it – La piccola crossover diventa elettrica e costa poco – FOTO

All’inizio del 2020presentava la, undi segmento B che era oggettivamente un passo avanti rispetto alla maggior parte delle concorrenti dell’epoca. Oggi, dopo cinque anni e 150.000 unità vendute sul mercato italiano, lapiùrimasta in gamma (la Fiesta non è più in produzione dalla scorsa estate) si rinnova e aggiunge una versione 100%, subito riconoscibile dall’esterno per via del nuovo frontale con la calandra chiusa e colorata nella stessa tinta della carrozzeria. Anche la parte inferiore del paraurti è specifica dellaGen-E, che per il resto è uguale alla sorella a benzina. I cambiamenti più grossi, infatti, sono invisibili dall’esterno, anche se abbassando lo sguardo al sottoscocca si vede chiaramente la batteria che spunta dalla carrozzeria.