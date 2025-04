Ilrestodelcarlino.it - Emiliano Guzzo eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel

Le Marche tornano protagoniste nel panoramatico. A 25 anni di distanza dall’ultima volta, la nostra regione ha nuovamente un rappresentante nel, dopo 16 anni di presidenza del comitato regionale, è statoconsigliere federale., la sua elezione arriva a 25 anni di distanza da quella di Michele Brunetti: cosa significa il ritorno delle Marche nelFitp? "Attesta il fatto che in questi anni abbiamo lavorato bene. Non è facile per una regione piccola come le Marche avere un consigliere federale".Quali sono i primi progetti che intende portare avanti a livellocon ricadute dirette sul territorio marchigiano? "Ho già chiarito al Board che vorrei mettere a disposizione la mia esperienza nel settore tecnico, supportando le strutture che si occupano di questo ambito, e ho già trovato una buona apertura.