Lortica.it - Cose che non sai di sapere: il profumo del vinile

Ilaveva un odore.Un misto di carta, plastica e magia nera. Quando aprivi la custodia e tiravi fuori il disco, lo facevi con rispetto.Altro che "shuffle" o "ripeti brano". C'era un ordine, una pazienza, quasi un rito.La puntina si abbassava lenta, il fruscio partiva e tu, zitto, ascoltavi.Niente "Spotify ti consiglia", niente playlist random per cucinare.C'erano canzoni che dovevi conquistare, strofa dopo strofa, con i testi infilati nella copertina e gli occhi che li seguivano come fossero preghiere.Oggi la musica non la ascolti, la consumi.E quando finisce. non ti lascia neanche il segno sul pollice.? Tu lo ricordi il fruscio tra una traccia e l'altra? O sei nato già in modalità "skip"?