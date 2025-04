Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo per tensioni Usa-Cina, attesa per dati economici globali

Leggi su Quotidiano.net

Lechiudono la seduta inmentre proseguono letra Usa esul fronte dei dazi. Gli investitori guardano le mosse di Donald Trump e valutano il loro impatto sulla crescita economica globale. In Europa lesi avviano verso una seduta in rosso, in linea con i future negativi anche a Wall Street.Tokyo termina la seduta indell'1,01%. Sul fronte valutario lo yen si apprezza a 142,30 sul dollaro, mentre l'euro è ancora stabile al cambio con la divisa nipponica a un livello di 161,80. A contrattazioni ancora in corso pesante Hong Kong (-2,4%). Male anche Shanghai (-0,63%), Shenzhen (-1,89%), Seul (-1,21%). Poco mossa Mumbai (-0,01%).Sul fronte macroeconomico dopo l'inflazione del Regno Unito, in arrivo anche l'indice dei prezzi dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attese le vendite al dettaglio, la produzione industriale ed iEia sulle corte di produzione di greggio.