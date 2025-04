Quifinanza.it - I 3 settori in cui conviene investire con i dazi di Trump

Tra i punti cardine della sua politica economica di Donald– già sperimentata durante il suo primo mandato – vi è il ritorno a un approccio protezionistico, conmirati su beni importati da Paesi come Cina, Messico, Canada. Neanche quelli europei sono in salvo. Se la sua linea verrà confermata e resa strutturale (da giorni infatti ormai assistiamo a un continuo ritrattare delle sue intenzioni), gli effetti suieconomici saranno significativi, sia in termini di rischi che di opportunità.Come spiegato in un’analisi approfondita del Morgan Stanley Wealth Management, infatti, ci sono almeno trestrategici che potrebbero emergere come vincenti nel nuovo scenario tariffario americano.UtilityAl di la di quella che sarà la decisione definitiva di Donaldsui, un contesto di instabilità commerciale e pressioni inflazionistiche, i titoli difensivi diventano una sorta di porto sicuro per gli investitori.