Internews24.com - Inter Bayern Monaco, pronto il premio ai giocatori: ecco quanto incasseranno in caso di successo

Leggi su Internews24.com

di Redazioneileconomico aiLautaro Martinez e gli altri indiLautaro Martinez e compagni – oltre all’aspetto sportivo – hanno 3 milioni di ragioni per raggiungere la semifinale di Champions League. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport in edicola. Un breve passaggio su un possibileeconomico per iimpegnati oggi in– «La qualificazione è d’oro. Per tutta l’. Benedetta semifinale, val la pena arrivarci per mille motivi. E uno di più, a leggerlo con gli occhi della squadra: entrare tra le prime quattro d’Europa significa undi tre milioni di euro per i. Così è stabilito, perché non esistono solo le gratificazioni per il successo finale: anche i passaggimedi del torneo vanno tenuti in considerazione, visto che l’obiettivo minimo che si era fissato il club alla vigilia del torneo erano gli ottavi di finale, già raggiunti a fine gennaio.