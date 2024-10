Sorella di Ronaldo risponde duramente a Cassano | Non so chi sia questo pover’uomo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le recenti affermazioni di Antoniosu Cristianohanno sollevato un polverone mediatico che ha coinvolto persino la famiglia del campione portoghese. Durante un intervento,ha espresso opinioni poco lusinghiere su, sostenendo che non fosse un calciatore completo nonostante i numerosi gol segnati. Le sue parole hanno presto raggiunto le orecchie di Elma Aveiro,maggiore di Cristiano, che non ha esitato are con veemenza, alimentando ulteriormente la discussione. Cristianocontro Antonio: interviene Elma Aveiro,del calciatore portoghese (Credits: ANSA) – VelvetMagLa reazione di Elma Aveiro Non è la prima volta che la famiglia diinterviene per difendere il campione da critiche pubbliche. Tuttavia, questa volta, la reazione di Elma Aveiro è stata particolarmente dura.