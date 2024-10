Serie A Giudice Sportivo 6ª giornata | in Inter-Torino assenza pesante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. La sestadiA vede l’uscire indenne a livello di squalifiche, al contrario del suo prossimo avversario: il. I PROVVEDIMENTI – La squadra di Simone Inzaghi esce indenne dalla sestadiA, dove ha vinto in casa dell’Udinese. Nessuna sanzione in termini di ammonizione e, dunque, tra le fila nerazzurre non ci saranno squalificati in vista didi sabato prossimo. Completamente diversa, invece, la situazione granata, che dall’ultima sfida casalinga contro la Lazio esce sconfitta ed anche con un’. A San Siro, infatti, non ci sarà Paolo Vanoli, espulso nella gara contro i biancocelesti e punito dalcon una squalifica per unadiA.