Prato chiama la polizia mentre il padre aggredisce la madre | in carcere un 39enne

(Di martedì 1 ottobre 2024)– Il figlio minore fa arrestare ilche stava aggredendo e minacciando la. Laha fermato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia un uomo di nazionalità peruviana di 39 anni. In piena notte gli equipaggi delle Volanti erano intervenuti in un’abitazione di via Roma dopo la segnalazione giunta alla sala operativa da parte di un minore che, con tono di voce impaurito e scosso, riferiva all’operatore di un litigio in corso tra i propri genitori, aggiungendo di essersi rifugiato all’interno della sua camera da letto, per timore dell’atteggiamento violento del. Tempestivamente sono arrivate sul posto le volantigli operatori della centrale hanno continuato a tenere contatti telefonici con il minore rassicurandolo e acquisendo informazioni sino all’arrivo degli agenti all’abitazione.