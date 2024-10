Pechino Sinner va in finale! E lo aspetta la supersfida con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un grande Jannik, più forte delle polemiche e della tensione provocata dalla vicenda doping, approda alladel Torneo diper il secondo anno consecutivo. Il sorprendente cinese Bu è stato sconfitto per 6-3 7-6 al termine di una partita che è diventata ostica soprattutto nel secondo set. Maè stato capace di prevalere con un tie break quasi perfetto. Ora inlo attende lo spagnolo, il grande rivale di questi anni, per una sfida attesa da tutti. La migliorche si potesse immaginare. L'articolova in! E lolaconproviene da The Social Post.