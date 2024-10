Nuova sede Sace a Bogotà ' opportunità dalla transizione verde'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Inserire la Colombia nella mappa degli esportatori italiani". Questo l'obiettivo che si è posta, l'agenzia italiana di promozione degli investimenti con l'apertura adi un nuovo ufficio regionale in America Latina, il terzo dopo quelli di San Paolo e Città del Messico. Lo ha detto Michal Ron, Chief International Business Officer dell'agenzia, presente nella capitale colombiana per l'inaugurazione dellalocale che punta ad aprire "nuove rotte diper le imprese del Made in Italy" principalmente nel settore dellaenergetica. "Nel 2022, lo scambio di merci tra Colombia e Italia ha raggiunto i 2,2 miliardi di dollari, la cifra più alta dell'ultimo decennio, un traguardo significativo che sottolinea la forza delle nostre relazioni bilaterali ed evidenzia il grande interesse per le nostredi investimento", ha aggiunto Ron.