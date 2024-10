Medio Oriente cieli in fiamme | l’Iran ha attaccato Israele Cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha lanciato una vasta operazione militare contro: escalation indopo l’invasione del Libano da parte di Tel Aviv. Idelin. Alle ore 18 e 30 circa, ora italiana, circa le sirene d’allarme hanno risuonato prima a Gerusalemme e a Tel Aviv, e poi in tutto. Sullo Stato ebraico sono piovuti centinaia di missili balistici “Fattah 1”, tra i 200 ed i 400 razzi, provenienti dal. Circa 40 minuti prima gli Stati Uniti avevano già avvertito che Teheran era in procinto di sferrare l’attacco. Oltre a Washington anche la Russia era stata informata dell’imminente lancio.inhaLa popolazione ha raggiunto i rifugi, lo spazio aereo è stato chiuso. Un attacco durato oltre 60 minuti che ha preso di mira obiettivi militari in primis.