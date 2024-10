La ‘firma’ di Sbrighi nella serie tv Kostas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) C’è anche il santarcangiolese Samueletra i protagonisti dellatv, in onda su Rai 1. Giovedì è in programma l’ultima puntata. Laè nata dalla penna di Petro Markaris. Ambientata in Grecia nel 2009, racconta la storia diCharitos (Stefano Fresi) che è il commissario a capo della Omicidi della polizia di Atene. Ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia,è un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia, amante dei vocabolari. Tenace, porta avanti le indagini con umiltà e determinazione. Sullo sfondo Atene: città caotica, vittima di un’urbanizzazione sfrenata e soffocata dalla corruzione. Produce Palomar, collabora Rai Fiction, con la regia di Milena Cocozza. Oltre a Stefano Fresi, nel cast figurano Francesca Inaudi, Blu Yoshimi e Giulio Tropea, con le partecipazioni di Michele Rosiello e di Luigi Di Fiore.