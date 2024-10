La Camera si scusa dopo il post su Marzabotto | Sintesi inadeguata che non corrisponde al sentimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)le polemiche, sono arrivate le scuse dello stesso profilo X dellaper ildove si parlava di “1.800 civili”che a Marzbotto “restano uccisi” il 29 settembre del 1944. A contestare l’uso delle parole era stato il deputato Pd Andrea De Maria: “Furono trucidati da truppe naziste guidate da fascisti complici”. Pocoè stato lo stesso account social di Montecitorio a diffondere una card di giustificazione: “Ci scusiamo per l’”, si legge, “che nonalreale che si voleva trasmettere, come dimostra anche il richiamo, nello stesso, agli “indici dei documenti declassificati dalla Commissione d’inchiesta sull’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”, con relativo link, che non lascia dubbi sulla responsabilità dell’orribile massacro dei civili.