La battaglia di Maurizio per vivere | Terapia in Messico manca poco

(Di martedì 1 ottobre 2024) La solidarietà non è in via di estinzione. Nemmeno sui social, che se usati con cuore e intelligenza possono essere molto utili. E anche contribuire a salvare vite. E’ anche grazie ai social cheColuccio, 53 anni, ex poliziotto, un’esistenza vissuta un po’ a Siena e un po’ a Poggibonsi, affetto dalla sindrome di Cogan (una rarissima malattia degenerativa), è riuscito a trovare i soldi per sottoporsi in uno ospedale messicano a un trattamento terapeutico sperimentale che fortunatamente sta dando ottimi risultati. Per completare il ciclo di cure, che in tutto costa 30mila euro, neno però 3 mila. Sulla pagina facebook di Poggibonsi, che altre volte gli ha dato una mano,lancia un accorato appello. "Tra 15 giorni - racconta- prenderò l’ultimo volo per recarmi alla clinica di Tijuana, dove effettuerò il terzo e ultimo trapianto e l’ultima dialisi intestinale.