(Di martedì 1 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 01 ottobre 2024, il 39esimodegli Stati Uniti, in carica tra il 1977 e il 1981,100, diventando ilex. In questi mesi, l'exha continuato a seguire l'attualitàpolitica e ai familiari nei mesi scorsi ha detto: "Sto cercando di farcela per poter votare Kamala Harris" a novembre, secondo quanto riferito dal nipote all'inizio dei agosto. Nei giorni scorsi al Fox Theatre di Atlanta una serie di star hanno partecipato ad un concerto per celebrare i 100del più illustre cittadinoGeorgia, che è quattropiù anziano dello stesso teatro. "Non tutti arrivano a 100, quando qualcuno lo fa ed usa questo tempo per fare del bene, bisogna festeggiare", ha detto il nipote dell'exche nel 2014 si è candidato governatore in Georgia.