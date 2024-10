Inzaghi è il favorito del Manchester United in caso di esonero di ten Hag Daily Star

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Simoneè un serio candidato a diventare il prossimo allenatore delnelin cui Erik ten Hag venisse esonerato“. Lo scrive ildopo l’ultima pesante sconfitta dellocontro il Tottenham. Secondo quanto scrive il tabloid inglese, il co-proprietario dello, Sir Jim Ratcliffe, analizzerà la posizione di Ten Hag durante la prossima sosta per le nazionali. Ten Hag ha bisogno di risultati nelle prossime partite per sperare di rimanere sulla panchina dei Red Devils. Già giovedì dovrà vedersela con il Porto in Europa League. “Loha vinto solo due delle ultime sette partite in tutte le competizioni, e si ritrova al 12° posto nella classifica della Premier League , quattro punti sopra la zona retrocessione“. Ratcliffe non vorrebbe esonerare Ten Hag.