Inter-Stella Rossa grave problema al Var Ecco cosa è successo

(Di martedì 1 ottobre 2024)è sul risultato di 4-0 e la squadra di Simone Inzaghi sta ormai gestendo il vantaggio. Al minuto 78 èqualdi particolare, arbitraggio ‘vecchio stile‘ senza Var. DECISIONE DIFFICILE – Sul risultato di 3-0, poco prima del calcio di rigore segnato da Mehdi Taremi,è statarotta per qualche minuto. L’iraniano è rimasto sul dischetto costretto a pensare come tirare mentre l’arbitro è andato a colloquio con le panchine delle due squadre. In accordo con entrambe il tedesco Zwayer ha deciso di arbitrare gli ultimi dieci minuti senza Var per unno. La tecnologia non è a disposizione e la partita sta continuando con un arbitraggio proprio ‘vecchio stile‘: responsabilità esclusivamente a Zwayer.