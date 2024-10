Inaugurata a Palermo la sede di CHS – Competence Hub STEM

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Un’opportunità da un lato per offrire lavoro ai giovani laureati palermitani, dall’altra per ribadire il ruolo centrale del capoluogo siciliano nell’innovazione tecnologica: questa la duplice stella sotto cui nasce il progetto Chs –Hub, la cuidiè stataoggi in viale Regione Siciliana.Il progetto nasce dalla sinergia tra Università die Smartengineering, circa un anno dopo l’accordo per la realizzazione di un luogo adibito a ricerca, sperimentazione, alta formazione e innovazione tecnologica con l’obiettivo di diventare la più importante community di competenze(Science, Technology, Engineering e Mathematics) nel Mediterraneo.