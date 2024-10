Festa a Jolanda per i cento anni di Nerina Curarati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al teatro comunale didi Savoia è stato festeggiato il secolo di vita di. Grande è stata la partecipazione all’evento, fortemente richiesto da quanti hanno conosciuto, e reso possibile grazie all’impegno del sindaco Elisa Trombin e degli amministratori comunali. Nata a Coccanile il 24 settembre 1924,è la seconda di quattro fratelli. Ha lavorato inizialmente come bracciante agricola e anche come mondina nelle risaie della Sbtf. La sua famiglia era amante della musica e così ha incontrato Evades Zaghi, il futuro marito, che andava a casa loro per dare lezioni di fisarmonica a suo fratello. Evades, cieco dalla nascita, aveva frequentato il collegio per ciechi di Monza. Sposatasi nel giugno 1943, ha vissuto inizialmente in famiglia adove ha dato alla luce il figlio Gi, per ritornare nel 1945 a Coccanile.