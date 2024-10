Enrico Letta sta sereno con un nuovo incarico e si dimette dal Parlamento Insegnerà politica a Madrid

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sta, molto, che passa da poltrona a poltrona: lascia quella ine va su quella di una importante università spagnola, nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istituto de Empresa) di, che manterrà l’di Presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, entrerà in carica il prossimo 20 novembre.siper andare a guidare un’università spagnola L’ex premier, impegnato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE – rassegnerà, quando assumerà il, le dimissioni dalitaliano.