Duplice omicidio nel mercato ittico di Salerno

(Di martedì 1 ottobre 2024)– Questa mattina, all'interno deldi, si è consumato un drammatico. Un uomo di 72 anni, proprietario di un'attività commerciale, ha sparato contro due persone, un 58enne e un 48enne. Il primo è morto sul colpo, mentre il secondo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi con diverse ambulanze. Il responsabile del crimine si è costituito spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Mercatello, consegnando l'arma del delitto. Le indagini, condotte dai Carabinieri e dalla Polizia, sono attualmente in corso sotto il coordinamento della Procura per chiarire i motivi che hanno portato a questa tragedia.