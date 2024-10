Dragon Age | The Veilguard la colonna sonora è composta da Hans Zimmer e Lorne Balfe

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024) Electronic Arts Inc. e BioWare hanno annunciato oggi che il due volte premio Oscared il vincitore di un Grammyhanno co-composto laufficiale (OST) diAge: The, il nuovo GDR fantasy per giocatore singolo in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam, EA app ed Epic Games Store il 31 ottobre, 2024. I leggendari compositori hanno collaborato a decine di progetti nel corso della loro carriera e hanno lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo di BioWare per creare unache celebri il mondo del Thedas e dei suoi eroi. I fan potranno prenotare l’album dellaufficiale a partire dal 18 ottobre su iTunes e Amazon Music, a cui seguirà l’uscita ufficiale il 1° novembre.