Dove vedere in tv la Champions League di basket 2024-2025 | la guida completa e le piattaforme streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sta per aprirsi una nuova stagione, la nona per l'esattezza, dellaball: ormai questa competizione si è ritagliata una sua valida cerchia di estimatori, se non altro perché, dalla sua nascita, ha avuto il merito di accogliere vari nomi di alto livello rimasti fuori dal circuito ECA (quello di Eurolega ed EuroCup, per intenderci). Si comincerà a partire da domani, con le prime nove partite della giornata d'apertura, e mercoledì, con le restanti sette. La regular season andrà avanti fino al 18 dicembre, dopodiché ci saranno i play-in tra le seconde e le terze al meglio dei 2 match su 3. Le vincitrici raggiungeranno le prime classificate nel Round of 16 (la seconda fase). Le prime due andranno ai quarti (2 su 3 anche qui), per poi arrivare alle Final Four in sede da definire.