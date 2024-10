Denaro falso fate attenzione a 20 euro e 50 euro | rischiate grosso anche se siete in buona fede

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) È allarme per la circolazione di banconote false da 20 e 50: si tratta del taglio maggiormente contraffatto. E si rischiain. La lotta contro la falsificazione monetaria rappresenta una sfida costante per le autorità, in particolare per la Guardia di Finanza, che combatte contro organizzazioni criminali specializzate nella produzione di. Chiara Mezzone, a capo del gruppo anti-falsificazione monetaria della Guardia di Finanza, ha evidenziato in un’intervista rilasciata a La Verità di qualche giorno fa l’ampia diffusione del fenomeno della falsificazione dell’. Occhio alle banconote false in circolazione: quelle maggiormente contraffatte sono da 20 e 50– notizie.comDopo un periodo di calma nel 2021, il 2023 ha visto un incremento delle attività di contraffazione.