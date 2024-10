Da Feltri parole infami | oltre cento ciclisti sotto al Pirellone per chiedere le dimissioni Un insulto a chi non c’è più e a chi a sofferto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutte le bici sdraiate per terra, da una parte 5-6 caschetti, i campanelli che suonano tutti insieme. Sono i simboli del presidio di un centinaio dial, la sede del consiglio regionale della Lombardia, organizzato perledi Vittorio, che è direttore editoriale del Giornale ma anche consigliere regionale di Fratelli d’Italia.nei giorni scorsi aveva detto che igli “piacciono solo quando vengono investiti”, una frase pronunciata a Milano, città nella quale nel 2023 sono stati travolti da auto 954 persone che viaggiavano in bicicletta. Tra queste sei hanno perso la vita. Ledisono state “” hanno detto i manifestanti durante il presidio. “Per alcune persone non siamo cittadini, ma ‘solo’e quindi da derubricare” è stato detto.