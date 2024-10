Con uno starnuto Mary di Danimarca presenta la sua manicure autunnale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per una volta ha scelto la discrezione.di, in occasione dell’apertura del parlamento danese, al Christiansborg Palace, di Copenaphen, ha mostrato delle unghie in perfetta palette. Nessun colpo di lamina, quindi, per la regina che più di tutte ama colori sgargianti ed eccentrici per le sue unghie. Ma un colpo di, sì Eccola, nelle immagini sotto, mentre starnutisce. I primi freddi danesi sono arrivati Lo, però, sembra essere anche il pretesto perfetto per mostrare a tutti le sue unghie perfettamente smaltate.