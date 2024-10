Chi è Michele Longobardi il tronista di Uomini e Donne | età data di nascita altezza professione vita privata e social

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha 28 anni, è nato il 10 agosto del 1996, perciò il suo segno zodiacale è Leone, è alto 193 centimetri, lavora nella pubblica amministrazione presso il Comune di Capri e vive a Castellammare di Stabia con suo padre. Il suo account Instagram (@longo30), su cui condivide frammenti della suaquotidiana, conta ben 37,6 mila followers anche grazie alla sua passata partecipazione a, in cui era il corteggiatore dell’exManuela Carriero.: da corteggiatore aNella stagione 2023/2024ha fatto la sua prima apparizione a, presentandosi in studio per corteggiare l’alloraManuela Carriero. Insieme al corteggiatore Carlo Marini,ha fatto diverse esterne con Manuela, ma alla fine lei ha preferito abbandonare il trono senza fare alcuna scelta.