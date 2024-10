Calcio Serie D Pubblico e primato solitario per la Vigor Senigallia un doppio record

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre arriva il Chieti in un altro big match ma il derby con l’Ancona è ancora nella mente dei tifosi:di spettatori dal 1982 al Bianchelli ein D dopo quasi 25 anni, 1° Ottobre 2024 – Una giornata memorabile anche se non c’è molto tempo per festeggiare visto che domenica 6 ottobre al Bianchelli arriverà il Chieti nel big match fra la prima e la seconda del girone F diD, dopo quattro giornate. Ma è ancora nella memoria nell’ambientel’immagine di un Bianchelli pressoché esaurito in un clima sereno in campo e fuori, che ha fatto rivivere emozioni di un lontano passato: i 4.000 spettatori di domenica nel derby contro l’Ancona rappresentano ildiper una partita di campionato dellada quando la società rossoblù ha abbandonato i professionisti nel 1985.