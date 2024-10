Auto contro moto muore 53enne ad Almenno San Bartolomeo sbalzato per una ventina di metri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024)San. Laa lato della strada, uno scooter T max, è irriconoscibile: praticamente diviso in due, segno del violento impatto costato la vita alalla guida,a circa 20di distanza. L’ennesimo dramma della strada si è consumato martedì sera (1 ottobre) adSan, intorno alle 17,45 lungo la provinciale all’altezza del negozio di mobili Rota, in via Aldo Moro. È stata proprio una dipendente dell’attività, volontaria in Croce Rossa, a prestare le prime manovre di soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ilè deceduto sul posto, ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza. Coinvolta, oltre alla, unaOpel Corsa bianca. Illese, secondo le prime informazioni, le persone a bordo. A quanto pare anche loro, come ilciclista, stavano tornando a casa dal lavoro. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro.