Arresti ultrà perquisita anche l’abitazione di Emis Killa

(Di martedì 1 ottobre 2024) Musica, tifo organizzato, solo sullo sfondo si intravede il calcio. All’interno dell’inchiesta che ha portato all’arresto di 19di Milan e Inter, in cui sono emersi rapporti di Fedez (non indagato) con la frangia estrema del tifo rossonero,il rapperè stato coinvolto nell’ambito dell’indagine, con gli agenti della squadra mobile che hanno perquisitodi Bernareggio del cantante 34enne, considerato vicino agli ultras milanisti. Secondo quanto riferito la perquisizione risulta sia stata effettuata «presso terzi», con l’artista che non è indagato.