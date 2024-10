Addio alla stella di Broadway Gavin Creel ci lascia a 48 anni La sua lotta contro la malattia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 1 ottobre 2024), morto l’attore dinoto per i suoi ruoli in musical come “Hair”, “Waitress” e “Hello, Dolly!”. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di una delle sue stelle più brillanti:, vincitore di un Tony Award nel 2017 per la sua interpretazione di Cornelius Hackl in “Hello, Dolly!”, si è spento all’età di 48dopo aver combattuto una rara forma di cancro. L’annuncio della morte diLa notizia della sua morte è stata confermata dal portavoce Matt Polk, che ha riferitoCNN cheè morto lunedì 30 settembre nella sua casa di Manhattan. Anche il suo compagno, Alex Temple Ward, ha confermato il decesso. Aera stato diagnosticato un raro e aggressivo sarcoma nel luglio 2024,che lo aveva costretto a sottoporsi a lunghe cure presso il Memorial Sloan Kettering di New York.