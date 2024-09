Vigili del Fuoco due interventi stradali nel casertano | due feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra della sede centrale di Caserta è intervenuta sulla strada panoramica che da Centurano conduce a San Michele a causa del ribaltamento di un autoarticolato, che ha causato la chiusura della strada; il conducente è rimasto ferito ma nessun’altro veicolo è stato coinvolto. Per rimuovere il mezzo pesante sono state necessarie due autogrù, una proveniente dal Comando deideldi Napoli ed una del soccorso stradale. Sempre la Squadra del distaccamento di Teano è intervenuta sull’autostrada A1, dopo il casello di Caianello in direzione Roma, per un incidente stradale che ha visto coinvolto solo un mezzo pesante, che, dopo aver sbandato, ha urtato contro le barriere che dividono i due sensi di marcia, finendo la sua corsa nell’altra corsia dove, in quel momento, non passava nessuno. Ferito il conducente.