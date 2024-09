Vendemmia Coldiretti | un viaggio tra vino storie vincenti e territorio al Mercato coperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – E’ un vero e propriointorno al mondo delquello che si potrà intraprendere, partecipando sabato 5 ottobre alle ore 10:00 alla festa della“Un sorso amico, untra” che si terrà presso la sede deldi Campagna Amica in via Mincio, 3 ad Arezzo (ingresso gratuito). Nella Sala Multimediale delinfatti andrà subito in scena l’incontro “Le aziende vitivinicole si raccontano”di successo raccontate da i produttori di Tenuta Setteponti e Baldetti Wine, le due aziende vitivinicole recentemente vincitrici del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico della Camera di Commercio Arezzo – Siena. Sarà un focus di approfondimento e conoscenza proprio animato dai produttori che per l’occasione risponderanno a tutte le curiosità del pubblico presente.