Una giornata celebra la gomma da masticare

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 30 settembre siil Chewing Gum Day, unadedicata all’iconico confetto, una delle abitudini più amate dagli italiani. Secondo lo studio condotto da AstraRicerche per Perfetti Van Melle — l’azienda che per prima ha lanciato la produzione del chewing gum in Italia negli anni Cinquanta — l’89,4 per cento degli intervistati afferma di consumareda, con oltre il 23 per cento che la mastica tutti i giorni o quasi, anche più volte al giorno. In media, un chewing gum viene consumato per oltre un quarto d’ora — 16,53 minuti per l’esattezza. Ma c’è una buona fetta di italiani (17,6%) che ama masticarlo anche più di 30 minuti.