Titanic Kate Winslet svela nuovi dettagli sulla morte di Jack | In realtà DiCaprio era inginocchiato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non si placa la curiosità del pubblico sul finale del kolossal di James Cameron, anche a quasi trent'anni di distanzaha fornito nuove informazioni sul dietro le quinte della memorabile scena della porta di. Nonostante sia uno dei film che ha incassato di più in assoluto, la scena della porta è probabilmente una parte ancora più importante dell'eredità del film. A distanza di 27 anni, si discute ancora se Rose () e(Leonardo) avrebbero potuto salire insiemeporta, il che, se possibile, avrebbe permesso adi non morire congelato nell'oceano durante l'emozionante finale di. Durante il podcast Happy Sad Confused, laha descritto il modo in cui lei ehanno