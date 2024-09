Sempre al tuo fianco | anticipazioni della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) La fictional tuo, prodotta da Rai 1, continua a conquistare gli spettatori italiani con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. Il 13 ottobre 2024 andrà in onda la tanto attesa, che promette di regalare emozioni intense e colpi di scena. Cosa accadrà nelladi “al tuo” del 13 ottobre – VelvetMagLa pausa e il cambio di palinsesto Inizialmente, laera prevista per il 6 ottobre, ma un cambio di palinsesto ha costretto la Rai a spostarla al 13 ottobre. Questo slittamento ha generato curiosità e attesa tra i fan, desiderosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. La sospensione temporanea è stata causata dalla necessità di trasmettere un evento speciale che ha preso il postofiction in prima serata su Rai 1.