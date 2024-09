Rebecca Staffelli conduttrice di uno spin off del Grande Fratello su La5

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024) La 18esima edizione delsarà impreziosita da unooff che andrà in onda su La5 e che sarà condotto da, voce social del reality da due anni a questa parte. La trasmissione si chiamerà GF Daily e avrà una striscia quotidiana dal lunedì al venerdì alle 19:40.promossa ain solitaria di una nuovo mini show tutto dedicato al #. È il #GFDaily, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su #La5. pic.twitter.com/OuMZCR5kGS — TV Italiana (@TVItaliana) September 30, 2024 Questa non è proprio una novità, il reality già in passato aveva sperimentato questooff affidandolo però ad Emanuela Gentilin che ai tempi era la voce fuori la porta rossa del. Andava in onda su Mediaset Extra e l’ultima edizione risale al 2018, ai tempi dell’ultima edizione di Barbara d’Urso.