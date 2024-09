Putin mette a ferro e fuoco l’Ucraina e annuncia la mobilitazione di altri 130mila russi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino, allora persi prospettano tempi duri. Con l’offensiva nella regione russa di Kursk che si è impantanata, le forze russe di Vladimirstanno aumentando, giorno dopo giorno, la portata degli attacchi. A spiegarlo è l’aeronautica militare ucraina, secondo cui laa, nelle ultime 24 ore, ha lanciato missili e droni su ben 11 regioni del Paese. Una serie di spaventosi bombardamenti che hanno tenuto in scacco, per oltre 5 ore, perfino Kiev, dove le sirene d’allarme hanno suonato a più non posso. Attacchi che sono stati commentati su X dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il quale ha dichiarato che “a Zaporizhzhia, quattordici persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo” a causa delle “bombe aeree che sono state sganciate su normali edifici residenziali e infrastrutture cittadine”.