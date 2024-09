Pirateria tv col Dl omnibus non si scherza e occhio ai furbetti | cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo tante discussioni e rinvii, c’è il via libera dal Governo e adesso è legge e per chi usa il pezzotto i provvedimenti sono durissimi Non sipiù con latelevisiva. Da adesso in poi chi avrà e usufruirà del pezzotto, il famoso marchingegno che consente aidi poter vedere trasmissioni senza pagare, avrà pene durissime con cui fare i conti. Il governo ha varato il dlcon provvedimenti per latelevisiva molto duri per chi commette illeciti (Ansa Foto) Cityrumors.itDa oggi, infatti, chi ne farà uso,fino a un anno di carcere, la pena più severa, più tante altre su cui bisognerà fare affidamento e soprattutto attenzione.